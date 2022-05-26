Турецкий политик рассказал о попытках прекратить конфликт на Украине Член совета при президенте Сафи: Турция делает всё для прекращения конфликта на Украине

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Турция хочет мира и не жалеет сил для переговоров со сторонами конфликта на Украине. Об этом в интервью «Известиям» сообщил член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи. Он подчеркнул, что его страна единственная, кто борется за остановку конфликта и надеется добиться положительных результатов.

Мы, турецкая сторона, хотим только мира в регионе. <...> Единственная страна, которая искренне борется за то, чтобы остановить этот конфликт, — это Турция. <...> Никто не видит, чтобы Запад прилагал сейчас искренние усилия для урегулирования конфликта. Но Турция искренне не жалеет сил для переговоров как с Украиной, так и с Россией для прекращения конфликта, — заявил Сафи.

Он выразил надежду, что правительство его страны сумеет добиться положительных результатов в переговорном процессе, поскольку «украинский народ и русский народ <...> — они все наши соседи, наши братья». Поэтому, по словам Сафи, Турция скорбит и желает, «чтобы это прекратилось».

Также Сафи попросили прокомментировать возможность исключения страны из НАТО в связи с позицией по вступлению в Альянс Швеции и Финляндии. Политик подчеркнул, что, по его мнению, Турцию вряд ли будет легко исключить и до этого в принципе не дойдёт.

Нет, я не думаю, что Турцию будет легко исключить из НАТО. Я имею в виду, честно говоря, не думаю, что до этого дойдет. Но, конечно, если Турция останется частью Альянса, то другие страны — члены блока также должны выполнять некоторые её требования и пожелания, — сказал он.

Сафи также отверг возможность давления на Турцию со стороны США и других стран НАТО с целью заставить пойти на уступки при ратификации заявок Финляндии и Швеции на членство в Альянсе.