Турецкие отельеры опровергли слухи об отмене системы all inclusive

https://static.news.ru/photo/912d2ad2-89ba-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com

«Шведский стол» и проживание по системе all inclusive останутся доступны гостям отелей Турции, заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Таким образом отельер опроверг появившуюся ранее от ассоциации туроператоров России (АТОР) информацию об отмене данных опций. АТОР ссылалась на слова министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсо, но турецкая сторона предполагает, что его не так поняли, передаёт РИА Новости.

Как они могут быть отменены, если мы ещё в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне? СМИ неправильно интерпретировали слова нашего министра, — пояснил Чорабатыр.

Уточняется, что после возобновления визитов иностранных туристов в Турцию будут ужесточены санитарные нормы в отелях. В частности, предполагается увеличение социальной дистанции в местах общего пользования и, вероятно, изменятся форматы оказания некоторых услуг. На данный момент Турция находится на седьмом месте в мире по числу заражённых коронавирусом, в стране зафиксировано 114 тысяч случаев инфицирования.

Как писал NEWS.ru ранее, Турция ожидает начало туристического потока из других стран только в конце августа. Об этом сказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. По его словам, сначала отели будут работать только на половину своей мощности. Серьёзный турпоток должен случиться только в сентябре 2020 года.