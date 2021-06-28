Турция закрывает границы с шестью странами из-за новых штаммов COVID-19

Турция закрывает границы с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавируса. Это Бангладеш, Бразилия, Непал, Индия, Шри-Ланка и ЮАР, говорится на сайте МВД страны.
С 1 июля
Россия с 22 июня открыла авиасообщение с Турцией. За короткий срок были раскуплены все дешёвые туры.
Как сообщалось ранее, Краснодарский край может недосчитаться очень многих туристов. Исходя из этого, не будут выполнены прогнозы аналитиков по пиковым значениям нагрузки на курорты. Это приведёт к серьёзному удару по бизнесу.