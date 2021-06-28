Турция закрывает границы с шестью странами из-за новых штаммов COVID-19

Турция закрывает границы с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавируса. Это Бангладеш, Бразилия, Непал, Индия, Шри-Ланка и ЮАР, говорится на сайте МВД страны.

С 1 июля приостановлено авиасообщение с указанными странами, будут запрещены прямые рейсы из этих стран в Турцию. Пассажиры, прибывшие в страну в течение последних дней и которые были в указанных странах в течение 14 последних дней перед прибытием, должны представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. После этого они будут отправлены на двухнедельный карантин.

Россия с 22 июня открыла авиасообщение с Турцией. За короткий срок были раскуплены все дешёвые туры.

Как сообщалось ранее, Краснодарский край может недосчитаться очень многих туристов. Исходя из этого, не будут выполнены прогнозы аналитиков по пиковым значениям нагрузки на курорты. Это приведёт к серьёзному удару по бизнесу.