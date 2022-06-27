Турция в любой момент может начать военную операцию в Сирии Представитель Эрдогана: Турция готова в любой момент начать военную операцию в Сирии

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Турция абсолютно готова к проведению новой военной операции на Севере Сирии. Она может начать её в любой момент. Об этом в эфире телеканала Habertürk сообщил официальный представитель президента страны Эрдогана Ибрагим Калын. При этом он подчеркнул, что вопрос не касается территориальной деятельности САР.

В течение 3–4 последних лет мы осуществили три крупные операции на севере Сирии и ни у кого не спрашивали разрешения на их проведение. Наш президент сказал, что операция может быть начата в любое время. В тот момент, когда нам поступит угроза, будет проведена оценка и сделано всё необходимое, — сказал Калын.

При этом он подчеркнул, что в рамках операции речь не идёт о нарушении территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Ранее Калын сообщил, что Турция не намерена присоединяться к санкциям в отношении России. По словам представителя турецкого руководства, такой шаг является экономически нецелесообразным для страны.

Кроме того, Калын оправдал действия России на Украине. Он заявил, что этому предшествовали действия НАТО и Запада. Он уверен, что последствия конфликта на Украине будут ощутимы ещё 10 лет.