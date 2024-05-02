Турция прекратила всю торговлю с Израилем Bloomberg: Турция приостановила торговые связи с Израилем

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Турция приостановила торговые связи с Израилем, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников в Анкаре. По данным агентства, республика прекратила весь экспорт и импорт. Официальных заявлений со стороны турецких властей пока не поступало.

По словам двух турецких чиновников, знакомых с этим вопросом, с четверга Турция прекратила весь экспорт и импорт в Израиль и из него, — говорится в сообщении.

Согласно данным турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между государствами составил $6,8 млрд. 76% из этой суммы пришлись на турецкий экспорт. В апреле этого года Турция ограничила экспорт в Израиль из-за событий в секторе Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является «Гитлером нынешнего времени». По его словам, рано или поздно справедливость восторжествует и политику воздастся по заслугам.

Также сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты попали под давление со стороны США, Великобритании и Евросоюза по причине сохранения торговых отношений с Россией. По имеющимся данным, представители Запада посетили государство на Аравийском полуострове, чтобы не допустить поставки в РФ санкционных товаров.