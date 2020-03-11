https://static.news.ru/photo/931bbdd2-63ee-11ea-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Турция перенесла начало туристического сезона на конец апреля из-за коронавируса. Открытие должно было начаться в марте.

О переносе сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой. Решение было принято после совещания в министерстве здравоохранения, где помимо министра культуры участвовал и министр торговли Руксар Пеккан, сообщает телеканал NTV.

Эрсой добавил, что правительство будет принимать ряд мер для поддержки туристического бизнеса в сложившейся ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что анализ на наличие коронавируса в организме одного из жителей страны дал положительный результат. Он отметил, что инфицированный COVID-19 мужчина недавно вернулся из Европы. К 11 марта заражённые COVID-19 выявлены на территории 114 государств. В России зафиксировали более 20 случаев заражения.