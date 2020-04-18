Турция может открыть туристический сезон в конце мая

https://static.news.ru/photo/ac066e0e-8186-11ea-9e0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Туристический сезон в Турции может быть открыт уже в мае текущего года, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Думаю, что к концу мая начнётся нормализация, и тогда обозначится движение во внутреннем туризме, — пояснил глава ведомства, передаёт NTV.

Эрсой также предположил, что после спада вспышки заболеваемости первыми в Турцию поедут путешественники из азиатских стран.

При этом турецкие отельеры связывают начало сезона с возобновлением авиасообщения и ориентируются на август-сентябрь. Кстати, «Аэрофлот» перестал продавать билеты на международные рейсы, запланированные на первые летние месяцы. В частности, нельзя купить билеты в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану и другие города мира на даты ранее 1 августа.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,2 млн человек по всему миру, более 156 тысяч скончались. В Турции диагноз поставлен 78 546 пациентам, болезнь унесла жизни 1769 человек.

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