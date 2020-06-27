Тунис открыл границы для въезда иностранных туристов

https://static.news.ru/photo/a09dd3f0-b862-11ea-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jdidi Wassim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сухопутные, морские и воздушные границы открыты для обеспечения притока иностранных туристов с 27 июня в Тунисе. Въехать в страну могут только граждане 105 стран, в которых, по мнению местного Минздрава, существует благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Въезд в страну для российских туристов по-прежнему закрыт, поскольку власти поместили Россию в категорию стран с повышенной угрозой распространения коронавируса.

Страны с низким уровнем заражения относятся к зелёной категории. В неё входят 46 государств. К туристам из этой категории не применяются никакие ограничительные меры.

Отдыхающие из стран с умеренной угрозой заражения (оранжевая категория, 59 стран) обязаны предоставить местным властям результаты теста на коронавирус. Он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа. Таких туристов будут заселять в отели организованными группами в соответствии с местным санитарным протоколом. Чтобы с отдыхающих были сняты санитарные ограничения, они должны сдать тест на коронавирус на шестой день пребывания в стране.

Управляющий аэропортом Тунис-Карфаген Нежи Зитун считает, что международное авиасообщение в республике восстановится не раньше 11 июля. Сейчас в стране действует только 30% международных авиарейсов, ожидается прибытие рейсов из Италии, Франции и Германии, сообщает ТАСС.

В настоящее время в Тунисе выявлено 1164 случая заражения коронавирусом, скончались 50 человек, 1023 пациента излечились.

NEWS.ru писал, что Турция может открыть курорты для российских граждан во второй половине июля. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

25 июня стало известно, что Россия не вошла в число государств, для которых Европейский союз даст разрешение на въезд с начала июля. По некоторым данным, это связано с тем, что «России нужно больше времени», поскольку коронавирус там начал распространятся позже, чем в европейских странах.