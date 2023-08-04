«Трудно ожидать здравого мышления»: Вассерман о резком заявлении Подоляка Депутат считает, что от украинцев не стоит ожидать здравого смысла, так как они безумны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Трудно ожидать здравого мышления от украинских политиков, которые не считают себя русскими, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал призывы украинских властей о том, что Россия должна сменить название и уменьшится в размерах. Депутат считает, что эти люди отрицают свою суть и «оттого безумны».

Русский, считающий себя нерусским, безумен в той же степени, что и женщина, считающая себя мужчиной. Ожидать здравого мышления от украинцев, которые искренне верят, что они нерусские, довольно трудно, — сказал Вассерман.

Политик считает, что вся концепция современной Украины строится вокруг идеи отторжения украинцев от русских и противостоянии всему русскому. Он напомнил, что эту идею для Украины придумала Польша в XIX веке.

В статье 1864 года о причинах провала польского мятежа священник и историк Валериан Калинко написал, что нужно, чтобы русские на бывших подконтрольных Польше землях перестали считать себя русскими, — отметил Вассерман.

Ранее Подоляк в эфире украинского телеканала ICTV поразмышлял, какой бы он хотел видеть Россию в будущем. По его словам, Россию необходимо уменьшить в размерах, сменить ей название и поменять триколор на белый флаг.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал NEWS.ru, что Подоляк неадекватный человеком, фантазии которого являются следствием отчаяния и безнадежности. По его словам, Украина находится в моральном дискомфорте, который побуждает ее руководство говорить что угодно, чтобы настроить население своей страны на продолжение конфликта.