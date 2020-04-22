Трубоукладчик «Северного потока — 2» вновь изменил курс

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», с помощью которого Россия намерена достроить газопровод «Северный поток — 2», вновь изменило курс, направившись в Великобританию.

По данным ТАСС, судно взяло курс на шотландский порт Абердин и прибудет туда 1 мая. «Академик Черский» прошёл Канарские острова и, по данным систем мониторинга, 19 апреля направился в Египет.

Как писал NEWS.ru, в феврале судно вышло из порта Находка в Приморском крае. Министр энергетики Александр Новак заявил, что «Академик Черский» завершит укладку труб в Балтийском море.

Строительство «Северного потока — 2» остановилось после введения американских санкций в конце 2019 года. Президент Владимир Путин в январе 2020-го пообещал достроить газовую магистраль между Россией и Евросоюзом силами российских подрядчиков.