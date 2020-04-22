Три университета РФ вошли в топ-100 влияющих на развитие общества вузов

https://static.news.ru/photo/8a4563b8-8494-11ea-ba0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pgpuspb

Три отечественных университета включены в рейтинг британского журнала Times Higher Education (THE), который оценивает вузы по уровню влияния на развитие общества и вклада в достижение целей в областях устойчивого развития, определенных ООН.

В топ-100 в 2020 году попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Алтайский государственный университет. Они заняли в рейтинге 37-е, 91-е и 95-еместа соответственно.

Лидирует в списке новозеландский Оклендский университет. В первую тройку также входят два австралийских вуза – Сиднейский университет и Университет Западного Сиднея, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Гарвардский университет возглавил рейтинг вузов по числу сверхсостоятельных выпускников. К таковым авторы списка отнесли тех, чьё состояние превышает $30 млн. Большинство вузов, попавших в рейтинг, находятся на территории США.