Три университета РФ вошли в топ-100 влияющих на развитие общества вузов

Три отечественных университета включены в рейтинг британского журнала Times Higher Education (THE), который оценивает вузы по уровню влияния на развитие общества и вклада в достижение целей в областях устойчивого развития, определенных ООН.
В топ-100 в 2020 году попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Алтайский государственный университет. Они заняли в рейтинге 37-е, 91-е и 95-еместа соответственно.
Лидирует в списке новозеландский Оклендский университет. В первую тройку также входят два австралийских вуза – Сиднейский университет и Университет Западного Сиднея,
Ранее NEWS.ru писал, что Гарвардский университет возглавил рейтинг вузов по числу сверхсостоятельных выпускников. К таковым авторы списка отнесли тех, чьё состояние превышает $30 млн. Большинство вузов, попавших в рейтинг, находятся на территории США.
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