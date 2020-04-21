Администрация президента США Дональда Трампа вынуждена дистанцироваться от саудовского правящего дома в сфере энергетики. Глава американского государства допустил, что рассмотрит предложение о блокировании поставок саудовской нефти в Соединённые Штаты, чтобы поддержать национальную сланцевую промышленность. В условиях резкого обесценивания нефти WTI Белый дом, как кажется, лишился возможности маневрировать между требованиями общественного мнения и своими основными союзниками на Ближнем Востоке.

Заявление Трампа прозвучало на ежедневной пресс-конференции после того, как некоторые законодатели-республиканцы призвали его к блокированию поставок из королевства. Стоимость нефти WTI 20 апреля впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до минусовых показателей, упав более чем на 300%. Отрицательная отметка стала сигналом: трейдеры готовы платить за то, чтобы у них забрали сырьё.

Трамп, впрочем, выразил уверенность, что нынешнее падение цены на нефть WTI — временное явление, которое объясняется в основном финансовым прессингом.

Если вы посмотрите на месяц вперёд, думаю, цена где-то $25-28 за баррель. Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация. Это всего лишь финансовое давление. Никто ранее не слышал об отрицательной нефти, но это на короткий период времени, — заявил Трамп на брифинге.

Американскому Минэнерго приходится арендовать некоторые из 77 млн баррелей свободного пространства в стратегическом нефтяном резерве США, чтобы помочь отечественным компаниям справиться с нехваткой коммерческих хранилищ, возникшей на фоне падения внутреннего спроса.

Серьёзным фактором, определяющим жёсткость ответа Трампа в отношении саудовских партнёров, остаётся внутреннее давление. Сейчас конгресс США фактически призывает американского лидера выполнить свои обещания, касающиеся поддержки национальной экономики.

Tasos Katopodis/Global Look Press

Так, сенатор Кевин Крамер из Северной Дакоты — штата, сильно зависящего от нефтяных доходов, — призвал Трампа не допустить выгрузки саудовскими танкерами нефти на американские берега.

Резкий отрицательный скачок подчёркивает, почему мы не можем допустить, чтобы Саудовская Аравия наводнила рынок (нефтью. — NEWS.ru), особенно с учётом того, что наши складские мощности сокращаются. Сейчас самое большое количество саудовских нефтяных танкеров за последние годы находится на пути к нашим берегам. Учитывая нынешние новости, я призываю президента Трампа не допустить их разгрузки в США, — говорится в заявлении Крамера.

По данным независимых порталов, на пути к портам Луизианы и Техаса — 40 танкеров, вместимость каждого достигает 2 млн баррелей. Их передвижение может занять от четырёх недель от места загрузки сырья. Они были наполнены нефтью ещё в самый разгар ценового противостояния между Саудовской Аравией и РФ.

Как отмечает издание Wall Street Journal, объём нефти, которая будет доставлена из Саудовской Аравии, в семь раз превысит обычную месячную норму поставок. Один из американских нефтепромышленников заявил в разговоре с газетой, что это станет «Перл-Харбором» для национальных нефтедобытчиков. Источник издания Politico сравнивает ситуацию с фильмом 1980-х годов про ядерную войну, когда стороны потенциального конфликта успевают договориться о мире, но один из самолётов с атомной бомбой пропускает сигнал о необходимости вернуться назад.

Качество американо-саудовских отношений стало возможным, прежде всего, благодаря личным внешнеполитическим предпочтениям ближнего круга президента. Впрочем, ближневосточной избирательности администрации США на протяжении последних лет то и дело приходилось сталкиваться с общественным давлением из-за скандалов вокруг Эр-Рияда.

Трампу регулярно напоминали о необходимости очерчивать свои «красные линии» перед трудноуправляемым союзником. Сейчас же у Белого дома не осталось аргументов для того, чтобы прикрыть Хранителя двух Святынь и его сына. Перенасыщение рынка дешёвой нефтью ударило по одному из главных столпов предвыборной кампании Трампа — идее о сильной экономике. И здесь у главы Белого дома нет пространства для балансирования.