Трамп заявил о необходимости реформировать ВОЗ

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Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что некоторые азиатские страны варварски относятся к экологии. По его словам, это привело к ранним наводнениям и пожарам в Сибири.

Он выступил с предложением создать комиссию при ООН по расследованию нарушения принятых страной обязательств по сохранению окружающей среды. Среди нарушителей предприниматель назвал Китай, Индонезию и Южную Корею. Кроме того, за...