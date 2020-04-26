Трамп заявил о необходимости реформировать ВОЗ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обсудил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они решили, что организацию необходимо реформировать.
Об этом рассказал представитель Белого дома Джадд Дир,
Президент Трамп и президент Макрон согласились с необходимостью реформировать ВОЗ, — сказал он.
Как сообщал NEWS.ru, США приостановили выплаты в бюджет ВОЗ. Американский президент заявил, что организация не справилась со своими обязанностями и должна понести ответственность.
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