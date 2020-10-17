Трамп снова станцевал под песню Y.M.C.A. во Флориде

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заразился коронавирусом, заболевание он переносит в лёгкой форме и работает в дистанционном режиме. Коронавирус также подтвердился у исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоева.

У президента Анатолия Бибилова диагностирован COVID-19. Последний тест показал положительный результат. Коронавирус подтвердился также у и. о. председателя правительства Геннадия Бекоева, — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства. Число заболевших коронавирусом...