Трамп снова станцевал под песню Y.M.C.A. во Флориде

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вновь пустился в пляс на предвыборной встрече с избирателями во Флориде. В Сети появились кадры, как глава государства делает ритмичные движения под хит Y.M.C.A., а публика пытается их повторить.
Ранее под трек группы Village People Трамп танцевал 13 октября, также на митинге во Флориде. Это произошло сразу после выписки из клиники, где он лечился от COVID-19.
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Основным соперником Трампа является бывший вице-президент Джо Байден.
Как писал ранее NEWS.ru, Трамп заявлял, что, возможно, покинет страну в случае поражения на президентских выборах 2020 года. При этом американский лидер назвал Байдена «самым худшим кандидатом» на пост главы государства в истории.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram