Трамп рассказал, что убивает коронавирус за минуту

Президент США Дональд Трамп заявил, что всего за минуту после воздействия прямого солнечного света коронавирус погибает. Глава Белого дома не пояснил, откуда у него такие познания в вирусологии, но добавил, что это возможно, если тело человека подвергается сильному воздействию ультрафиолета или очень мощного света.
Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то ещё, то это уничтожает его за минуту, — цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил о необычном течении пневмонии у людей, которые заразились коронавирусом. Он добавил, что ныне у людей с признаками пневмонии порой нет симптомов и признаков болезни — ни лихорадки, ни кашля, ни одышки.