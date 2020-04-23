Трамп рассказал, что убивает коронавирус за минуту

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СМИ предполагают, что пандемия коронавируса завершиться не раньше, чем через полгода. Это подтвердил заведующий отделом Национального исследовательского центра по эпидемиологии и микробиологии Минздрава Александр Бутенко.

Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев, — цитирует мнение специалиста «Интерфакс»....