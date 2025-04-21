Трамп назвал возможный срок заключения мирового соглашения по Украине Трамп: мировое соглашение между РФ и Украиной может состояться на этой неделе

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Существует большая вероятность того, что российско-украинское мировое соглашение состоится на текущей неделе, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social. По его словам, от этого выиграют все стороны.

Обе [страны] затем начнут делать большой бизнес с США, которые процветают, и заработают состояние, — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко информировал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей ЕС, США и делегации Киева в Лондоне начнется 22 апреля. По его словам, главной целью встречи является выработка единой позиции по перемирию.

Тем временем газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Киев, подталкивая его к принятию решения по инициативе президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. По данным издания, речь идет в том числе о признании Крыма российским и отказе от вступления в НАТО.

Как считает сам Трамп, последние встречи представителей США с делегациями России и Украины были «очень хорошими». Он отметил, что в ближайшие три дня расскажет все подробности по мирному урегулированию.