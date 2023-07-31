Times: Лондон позволяет поставлять оборудование в Россию в обход санкций

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Власти Великобритании закрывают глаза на экспорт местными производителями в Россию оборудования для горнодобывающей отрасли в обход санкций, несмотря на публичные заявления о прекращении деятельности в РФ, пишет газета The Times со ссылкой на полученные торговые данные. В качестве примера издание привело одну из компаний, которая поставляет в Россию крепления для газопроводов.

Несмотря на заявления правительства о том, что эти санкции являются самыми суровыми экономическими санкциями, когда-либо наложенными на крупную экономику, <...> британским компаниям по-прежнему позволено экспортировать оборудование, важное для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности, — говорится в статье.

В ней также отмечается, что строительная компания Hill & Smith заявила в отчете за 2022 год об отсутствии у нее прямых российских клиентов или поставщиков. При этом, согласно экспортным данным, она поставляет для российской ООО «Арктик СПГ 2» трубные опоры через одну из своих дочерних фирм Bergen Pipe Supports (India) Private Limited. По сведениям газеты, еще ряд британских компаний могут заниматься экспортом в России оборудования для добывающих отраслей.

Ранее сообщалось, что Европарламент заподозрил Испанию в обходе антироссийских санкций. Ряд депутатов сообщили Еврокомиссии, что в июне в одном из портов страны была произведена отгрузка сырой нефти, доставленной российским танкером. При этом такие поставки ограничены с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля 2023 года запрещен экспорт других продуктов нефтепереработки из РФ.