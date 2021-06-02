Тихановскую пригласили выступить в американском сенате

https://static.news.ru/photo/23554904-c339-11eb-b80c-96000091f725_660.jpg Фото: Takis Sagias/imago-images.de/Global Look Press

Американские сенаторы Джинн Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман позвали бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую выступить в сенате. Предложение последовало в Вильнюсе, куда политики из США прибыли, чтобы «задекларировать поддержку белорусскому народу», сообщается в Telegram-канале Тихановской.

Сенаторы пригласили Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в сенате США в июне. Также они обсудили возможное участие Тихановской в саммите «Большой семёрки», — отмечается в сообщении.

Тихановская и сенаторы общались около часа. Говорили об атаках на белорусские независимые медиа и журналистов. Сенатор Роб Портман заявил о готовности США к «секторальным санкциям, чтобы остановить беззаконие и произвол режима».

Тихановская предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к встрече лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина, отметив её важность.

Ранее стало известно, что белорусская оппозиция начинает подготовку новой волны протестов против режима действующего президента страны Александра Лукашенко. Об этом заявила Светлана Тихановская в совместном видеообращении с другими представителями антиправительственных сил. В сообщении оппозиции отмечается, что режим Лукашенко превратил Белоруссию в «тёмное пятно» на карте Европы.