Тихановская в Испании сравнила Лукашенко с диктатором Франко

https://static.news.ru/photo/ab601dee-4470-11eb-91fa-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Felix Zahn/photothek.net/Global look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская находится в Мадриде. На встрече с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес она сравнила президента Александра Лукашенко с диктатором Франциско Франко.

По словам Тихановской, у оппозиции будет сложный переходный период и благодаря опыту и помощи Испании он пройдёт довольно успешно. Она также сообщила, что рада встретить здесь огромную поддержку со стороны правительства Испании.

Я понимаю, почему вы чувствуете нашу боль так остро, потому что в вашей истории также был сложный период диктатуры, во время правления Франко <…>, — цитирует её РИА Новости.

Тихановская добавила, что белорусская оппозиция нашла полное понимание и поддержку. По её словам, Испания поддержит и продемонстрирует солидарность, насколько сможет на национальном уровне.

Мы уверены, что в будущем, когда мы наконец одержим победу, у нас будут прекрасные отношения с Испанией, — заключила Тихановская.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская.

Ранее страны Европейского союза расширили санкции в отношении представителей власти Белоруссии. В список попали глава верхней палаты парламента РБ Андрей Швед, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой. В перечень также попали глава облисполкома Минска Александр Турчин, руководитель государственной Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, близкие к президенту РБ предприниматели Александр Шакутин и Николай Воробей, а также районные судьи белорусской столицы.

Кроме того, под санкциями оказались Управление делами президента страны, компания «140-й ремонтный завод», Минский завод колёсных тягачей, а также организации Dana holdings, «Белтехэкспорт» и «Синезис». Европейский бизнес не сможет вести с этими организациями дела.

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