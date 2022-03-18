TFI Global: КНР предложила США помочь Украине в «обмен» на Тайвань

Китай готов оказать помощь Украине, но только в случае получения свободы действий в отношении Тайваня. Об этом передаёт издание TFI Global со ссылкой на разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, который прошёл 18 марта. Отмечается, что американский лидер предложил смягчить отношение к Китаю при условии, что местные власти объединятся с Вашингтоном против Москвы.

Некоторые люди в США посылают неправильные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, и это очень опасно. Если тайваньский вопрос не будет решён должным образом, это окажет подрывное влияние на отношения между двумя странами, — подчеркнул Си Цзиньпин в ходе разговора с Байденом.

В ответ американский президент заявил, что не собирается менять политику в отношении Тайваня и будет против «любых односторонних изменений статус-кво».

Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что позиция Китая по ситуации на Украине является объективной и справедливой. Он подчеркнул, что для разрешения кризиса и обеспечения стабильности в Европе необходимо отказаться от менталитета холодной войны.

Он подчеркнул, что Пекин не приемлет внешнего давления и выступает против любых безосновательных обвинений в свой адрес по украинскому вопросу. По его словам, Китай всегда был силой, которая выступает за мир во всём мире.