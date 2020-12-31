Террористы в Афганистане похитили автобус с 45 пассажирами

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) похитили автобус в Афганистане. В салоне находились 45 пассажиров. Инцидент произошёл в провинции Герат, что на западе страны.
По предварительным данным, радикалы совершили захват в 07:00 по местному времени (6 утра мск),
Накануне боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) устроили засаду в провинции Нангархар на востоке Афганистана, в результате которой погибли по меньшей мере шесть сотрудников полиции. По предварительным данным, силовики 1 января попали в засаду в округе Батикот. Жертвами атаки стали шесть стражей порядка, ещё четыре получили ранения. Других данных пока нет.
Как писал NEWS.ru, власти Афганистана приговорили к смертной казни мужчину, который организовал нападение на юридический факультет университета в Кабуле. Взрыв произошёл 2 ноября 2020 года. После этого несколько вооружённых человек начали стрельбу возле здания учебного заведения. Позже полицейские задержали подозреваемого.