Террористы в Афганистане похитили автобус с 45 пассажирами

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Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) похитили автобус в Афганистане. В салоне находились 45 пассажиров. Инцидент произошёл в провинции Герат, что на западе страны.

По предварительным данным, радикалы совершили захват в 07:00 по местному времени (6 утра мск), передаёт телеканал Shamshad News со ссылкой на источник. Преступление бандиты совершили на трассе Герат — Торгунди в районе Чилл-Дохтер. О требованиях преступников пока ничего не известно. В самой организации не комментируют произошедшее.

Накануне боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) устроили засаду в провинции Нангархар на востоке Афганистана, в результате которой погибли по меньшей мере шесть сотрудников полиции. По предварительным данным, силовики 1 января попали в засаду в округе Батикот. Жертвами атаки стали шесть стражей порядка, ещё четыре получили ранения. Других данных пока нет.

Как писал NEWS.ru, власти Афганистана приговорили к смертной казни мужчину, который организовал нападение на юридический факультет университета в Кабуле. Взрыв произошёл 2 ноября 2020 года. После этого несколько вооружённых человек начали стрельбу возле здания учебного заведения. Позже полицейские задержали подозреваемого.