Термоядерная проблема: как санкции повлияют на международный реактор ИТЭР

Один из крупнейших мировых проектов — Международный экспериментальный термоядерный реактор, который
Идея о создании чего-то похожего на Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР), который по своей эффективности мог бы в четыре раза превышать атомные электростанции,
Научная фантастика в реальности
Принцип работы реактора основан на использовании очень высоких температур и давления, при которых ядра изотопов водорода
В устройстве используются тритий и дейтерий, которые
Термоядерная мощность будущего
Термоядерные установки уже существуют, однако энергия, затраченная на их работу пока что меньше чем та, что в итоге ими выделяется. Наилучший результат сумела показать европейская установка Joint European Torus, которая
ИТЭР за счет своих колоссальных размеров должен будет в будущем
Вместе с этим проект возводится в соответствии со строгими мерами безопасности. ИТЭР сможет
В случае если проект ИТЭР окажется успехом, то с 2030 года начнется разработка термоядерных реакторов для электростанций. Сроки их появления
ИТЭР незыблемый
Еще 27 декабря 2021 специальный представитель госкорпорации Росатом по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков
Его слова в разговоре с NEWS.ru подтвердил глава отдела коммуникаций ИТЭР Лабан Кобленц, который отметил, что работники ИТЭР не делятся по национальностям.
ИТЭР был запущен, довольно уникально, как дитя холодной войны – преднамеренное сотрудничество стран с разными идеологиями, которые разделяли общую цель построения лучшего будущего. На протяжении всей истории ИТЭР политические разногласия между ее членами – торговые войны, пограничные споры и другие разногласия никогда не влияли на дух сотрудничества, — сказал он.
Несмотря на это, Кобленц признался, что точно не знает к какому эффекту приведут новые санкции, а также как именно новый формат отношений Запада и России отразится на проекте. Эксперт отметил, что прецедента не существует и, следовательно, пока слишком рано для каких-либо поспешных заключений. Кобленц выразил надежду, что члены ИТЭР «будут по-прежнему привержены сотрудничеству в области реализации общей мечты о превращении термоядерной энергетики в безопасный, экологически чистый и практически неограниченный источник энергии для нашего общего будущего».
NEWS.ru также связались с директором российского частного учреждения государственной корпорации по атомной энергии Росатом Проектный центр ИТЭР Анатолием Красильниковым, для того чтобы узнать, коснется ли решение Европейской комиссии о вводе санкций против научного сотрудничества с Россией работы над проектом.
Никак не отразится, потому что проект ИТЭР — это международный проект, в котором Европейский союз один из партнеров. Проект инициирован Российской Федерацией. В него приглашены, в частности, Евросоюз и другие партнеры. Приглашены нами, — рассказал эксперт.
Соглашение о сооружении ИТЭР не подразумевает возможность отстранения кого-либо из партнеров. Соглашение ратифицировано семью парламентами и носит статус закона в каждой стране участнице соглашения. Все решения в международной организации ИТЭР принимаются консенсусом. Поэтому невозможно принятие решения об исключении кого-либо из партнеров, если он сам этого не захочет.