Термоядерная проблема: как санкции повлияют на международный реактор ИТЭР

Один из крупнейших мировых проектов — Международный экспериментальный термоядерный реактор, который разрабатывается еще с середины 1980-х годов, теперь может столкнуться с серьёзным сложностями если научное сотрудничество с РФ будет полностью перекрыто. Проект должен показать возможность применения термоядерной реакции синтеза в коммерческом использовании и промышленных масштабах. На сегодня он готов приблизительно на 70%. В нем участвуют Россия, Китай, США, Япония, Индия, Корея, Швейцария, Великобритания, а также 27 стран ЕС.

Идея о создании чего-то похожего на Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР), который по своей эффективности мог бы в четыре раза превышать атомные электростанции, разрабатывалась ещё в прошлом веке. Шаги навстречу постройки такого масштабного проекта были предприняты в 1985 году, когда Михаил Горбачев и бывший президент США Рональд Рейган обсудили перспективы постройки международного термоядерного реактора на Женевском саммите.

Rosatom/via Globallookpress.com

Научная фантастика в реальности

Принцип работы реактора основан на использовании очень высоких температур и давления, при которых ядра изотопов водорода сливаются и вырабатывают колоссальное количество энергии. Для проведения подобной реакции на земле необходимы особые условия, среди которых наличие температуры в 10 раз превышающую ту, что есть в ядре Солнца. Ученые обеспечивают ее с помощью тороидальной камеры с магнитными катушками (Токамак).

В устройстве используются тритий и дейтерий, которые нагреваются до невероятно высоких температур - около 150 миллионов градусов Цельсия. Для того чтобы полученный компонент не расплавил сам аппарат, он удерживается на расстоянии от стенок реактора с помощью специальных мощных магнитов, которые по своей мощности в 280,000 раз превышают силу магнитного поля земли. Несмотря на близость от горящей субстанции, температура самих магнитов будет оставаться на уровне -269 градусов Цельсия, что даже ниже температур на темной стороне луны.

Термоядерная мощность будущего

Термоядерные установки уже существуют, однако энергия, затраченная на их работу пока что меньше чем та, что в итоге ими выделяется. Наилучший результат сумела показать европейская установка Joint European Torus, которая обратно вырабатывает до 67% затраченной на нее энергии.

ИТЭР за счет своих колоссальных размеров должен будет в будущем выдавать в 10 раз больше затраченной энергии. Одни магниты весят около 23 тысяч тонн. Стоимость проекта подобного масштаба априори не может быть низкой. На сегодня общая оценочная стоимость ИТЭР равняется 22 миллиардам евро.

Вместе с этим проект возводится в соответствии со строгими мерами безопасности. ИТЭР сможет выдержать землетрясение, которое по своей мощи в 250 раз превышало бы любое из землетрясений зарегистрированных на территории Сен-Поль-ле-Дюранс, где реактор строится. Даже если разрушиться одна из ближайших к ИТЕР плотин и здание затопит, то до реактора воде все равно останется целых 30 метров.

В случае если проект ИТЭР окажется успехом, то с 2030 года начнется разработка термоядерных реакторов для электростанций. Сроки их появления прогнозируются в промежутке между 2040-50 годами.

Rosatom/via Globallookpress.com

ИТЭР незыблемый

Еще 27 декабря 2021 специальный представитель госкорпорации Росатом по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков говорил , что ни одна геополитическая ситуация не может как-либо повлиять на работу проекта. Специалист подчеркивал, что над проектом трудятся лучшие мировые ученые, «которые работают как единый организм».

Его слова в разговоре с NEWS.ru подтвердил глава отдела коммуникаций ИТЭР Лабан Кобленц, который отметил, что работники ИТЭР не делятся по национальностям.

ИТЭР был запущен, довольно уникально, как дитя холодной войны – преднамеренное сотрудничество стран с разными идеологиями, которые разделяли общую цель построения лучшего будущего. На протяжении всей истории ИТЭР политические разногласия между ее членами – торговые войны, пограничные споры и другие разногласия никогда не влияли на дух сотрудничества, — сказал он.

Несмотря на это, Кобленц признался, что точно не знает к какому эффекту приведут новые санкции, а также как именно новый формат отношений Запада и России отразится на проекте. Эксперт отметил, что прецедента не существует и, следовательно, пока слишком рано для каких-либо поспешных заключений. Кобленц выразил надежду, что члены ИТЭР «будут по-прежнему привержены сотрудничеству в области реализации общей мечты о превращении термоядерной энергетики в безопасный, экологически чистый и практически неограниченный источник энергии для нашего общего будущего».

NEWS.ru также связались с директором российского частного учреждения государственной корпорации по атомной энергии Росатом Проектный центр ИТЭР Анатолием Красильниковым, для того чтобы узнать, коснется ли решение Европейской комиссии о вводе санкций против научного сотрудничества с Россией работы над проектом.

Никак не отразится, потому что проект ИТЭР — это международный проект, в котором Европейский союз один из партнеров. Проект инициирован Российской Федерацией. В него приглашены, в частности, Евросоюз и другие партнеры. Приглашены нами, — рассказал эксперт.