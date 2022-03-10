Танки вместо тракторов: конфликт на Украине грозит голодом всему миру

Военные действия на Украине, носящие географически довольно локальный характер, тем не менее, угрожают глобальным ростом цен на продукты питания, поскольку уже ставшее фактом нарушение логистических цепочек приводит к дефициту поставок продовольствия в самых разных регионах мира. В частности, бьёт тревогу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). А поскольку боевые действия ведутся в стране, входящей в пятёрку ведущих производителей зерна в мире, есть серьёзные опасения, что срыв на Украине посевной кампании приведёт и к физической нехватке продовольствия. При этом надо отметить, что запасаться консервами в данном случае бессмысленно, потому что зерно — это не только хлеб, но и корм для скота, мясного и молочного. Наложившись на негативные эффекты глобальных изменений климата и последствия пандемии коронавируса, происходящее вызовет негативный эффект, грозящий не просто высокими ценами, но для многих регионов даже голодом.

К концу второй недели специальной военной операции российской армии на Украине мировые цены на зерновые и зернобобовые культуры (это не только пшеница, но и ячмень, кукуруза и соя) побили прежний рекорд, зафиксированный в 2008 году. Тогда продовольственный кризис был вызван глобальной рецессией, которую запустил обвал рынка недвижимости в США. Но сегодняшний продовольственный кризис поражает своей молниеносностью: после 24 февраля, когда российские военные колонны вошли на Украину, цены на пшеницу выросли на 50%.

Обед отменяется

В мире, где примерно десятая часть человечества регулярно недоедает, любые геополитические неприятности означают неизбежное увеличение этой доли и приводят к общему росту числа бедных.

В 2021 году засуха в Канаде и США уже вызвала почти двукратный (на 90%) рост цен на твёрдые сорта пшеницы. Сегодня, поскольку близкого окончания военных действий в «житнице Европы» не просматривается, цены на зерно и растительное масло будут продолжать расти.

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Опустошительные последствия нападения России на Украину ощутят на себе далеко за пределами этих стран. Цены на зерно и масло быстро приближаются к показателям 2008 года, — указывает представитель Продовольственной программы ООН (WFP) Ариф Хусейн.

Эксперты ООН по сельскому хозяйству в опубликованном на этой неделе 40-страничном докладе определяют, когда угроза голода во всемирном масштабе станет реальной, достаточно точно — это май текущего года. Именно в этом месяце на Украине начинается сев, но проводить его в обстановке, когда поля бороздят не трактора, а танки, будет невозможно.

По данным FAO, на Украину приходится 10% глобального производства пшеницы и 15% мирового производства кукурузы.

К этому добавляется решение правительства России ограничить экспорт сельскохозяйственной продукции, поскольку в условиях превращения страны в «экономический остров» в полный рост встала угроза продовольственной безопасности её собственного населения.

Россия на начало 2022 года производила 17% мирового объёма пшеницы и занимала второе место в мире по экспорту подсолнечного масла. Кроме того, Россия производит львиную долю удобрений , и в её власти лишить мир этого товара, без которого производство многих культур невозможно.

Даже если производство зерновых культур в России не сильно пострадает от санкций, мировые рынки всё равно ощутят нехватку сельхозпродукции, которую перевозят в основном морским путём, а ограничение судоходства на Чёрном море в связи со спецоперацией на Украине никак не способствует движению сухогрузных флотов.

Пшеничное поле боя

Влияние драки между двумя ведущими (27% в совокупности) мировыми производителями сельхозпродукции будет очень сильно ощущаться во всём мире, и надо готовиться к объективной нехватке продовольствия, соглашается с выводами FAO эксперт по продовольственному рынку Леонид Холод.

Леонид Холод [ бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ ] Рост цен неизбежен, потому что в одной точке сошлось сразу несколько факторов, которые по всем законам экономики вызывают этот процесс. Это и спад собственно производства сельхозпродукции, нарушение транспортных связей, санкции в отношении России — одного из ведущих поставщиков продовольствия на мировые рынки. Мы вошли в неопределённо долгий период дестабилизации продовольственных рынков. Леонид Холод бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ

Хуже того, сказал NEWS.ru эксперт, связь между сокращением поставок и ростом цен нелинейная. Сокращение экспорта на 20% может привести к росту цен на 50%, поскольку включаются «ножницы» между уменьшением снабжения и никуда не исчезающим ростом спроса на продукты питания в связи с постоянным ростом населения планеты.

Особо несправедливым оказывается то, что прекращение поставок базовых сельхозпродуктов сильнее всего ударит именно по бедным странам (по данным FAO, 40% российского экспорта приходится на страны Африки и арабского мира, которые и в лучшие времена не могли похвастаться продовольственным изобилием).

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эти страны критически зависят от экспорта из России и Украины, но затянуть пояса придётся и жителям более благополучных стран, таких как Турция, главный производитель муки для Европы, и даже Китай, — указывает Холод.

По мнению экспертов ООН, сильнее всего ощутят на себе эффект от военных действий на пшеничных полях Украины в Великобритании , которая (через Brexit) сама себя добровольно поставила в положение, подобное тому, в котором Россия оказалась из-за западных санкций. Но если Россия и Украина в области производства зерна самодостаточны, то Британские острова никогда не полагались на собственные ресурсы, импортируя широкий перечень сельхозпродуктов, от пшеницы до чая и специй.

При этом, в отличие от нефтяного рынка, на котором сокращение поставок из одних стран моментально компенсируется наращиванием поставок из других, с зерновыми культурами такой механизм не работает, подчёркивает Леонид Холод.

Рассчитывать, что исчезнувшее украинское и российское зерно компенсирует та же Канада, не следует. Канада производит пшеницу твёрдых сортов, а Украина и Россия —мягких, и эти сорта в продовольственной промышленности не взаимозаменяемые. Это примерно так же, как нельзя поставить колёса от одной марки автомобиля на другую, — поясняет эксперт.

Замена тракторов на танки на полях будет иметь ещё одно последствие для Украины и России, напрямую с продовольственной безопасностью не связанное, но которое их жители ощутят не менее болезненно.

И рубль, и в меньшей степени гривна относятся к так называемым commodity currenies— валютам, чья ценность напрямую зависит от экспорта сырья. Поэтому уменьшение или полная остановка экспорта продовольственной продукции может сильно опустить эти валюты, и так находящиеся уже две недели в свободном падении.

Мука будет?

Действия России на Украине затронули и Ближний Восток. Нарушение привычных цепей поставок с Россией и Украиной, а также наложенные на Москву санкции могут создать для многих арабских стран угрозу тяжёлого продовольственного кризиса. В частности, это может привести к тому, что зерно из России будет попросту невозможно доставить, что сильно ударит по большинству арабских стран.

До начала военной операции и введения новых санкций арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки потребляли более 35% от общего российского экспорта пшеницы и более 42% украинского.

Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press

Зависимость арабских стран от России и Украины в плане зерна вызвана нехваткой воды и неэффективным распоряжением теми ресурсами, которые уже имеются в странах вроде Сирии и Ирака.

Особенно тяжело проблемы с поставками сказались на Ливане, где уже несколько лет идёт экономический и политический кризис. Ливанская лира обесценилась в десятки раз, а цены на продукты непрерывно растут из-за высокой инфляции. Одними из немногих товаров, которые в той или иной мере всё ещё субсидируются государством, остаются некоторые лекарства и хлеб.

Ситуация с хлебом, однако, может измениться в ближайшее время, так как самый доступный по цене продукт питания может полностью исчезнуть с прилавков магазинов. Проблемы с пшеницей в Ливане начались ещё после взрыва в порту Бейрута в 2020 году, когда были разрушены зерновые хранилища.

С тех пор государство утратило возможность осуществлять прямой контроль за запасами, которые теперь хранятся на мукомольных заводах. Отсутствие строгого контроля над запасами привело к тому, что в условиях отсутствия новых поставок пшеницы её хватит лишь на месяц вместо запланированных шести.

При этом новых поставок в необходимых объёмах может действительно не быть. Более 60% процентов ежегодно импортируемого зерна Ливан получает с Украины, а ещё приблизительно 20% из России. Сохранять политику субсидирования хлеба и одновременно с этим налаживать новые цепи поставок с другими странами, вроде США или Индии, Бейрут не может себе позволить из-за слабых финансовых показателей. Общий рост цен на пшеницу привёл к тому, что ЦБ страны начал выделять из своих резервов, которых осталось не так много, большие суммы для покупки дополнительного зерна.

Похожая ситуация в Ливане происходит и с растительным маслом, так как 60% подсолнухов поступают туда с Украины. Уже сейчас ливанцы начали скупать растительные масла в ожидании резкого роста их цен.

У нас всё дорожает. Цены на топливо поднимаются. Растительное масло пока что есть, но говорят, что скоро его уже не будет, так как оно в основном с Украины. С мукой и большинством бобовых та же ситуация, — рассказал в беседе с NEWS.ru житель ливанского города Сидон.

«Сейчас всю муку отдают пекарням, в которых пекут хлеб. Все остальные пекарни, где, например, производят сладости, сейчас ничего не получают. Правительство заявляет, что оно пытается найти решение и выйти на новые рынки, но пока никакого продвижения нет», — добавил он.

Египетский политолог Амр Хамзави призывает арабские страны диверсифицировать способы получения зерна. Он считает, что арабским странам, прежде всего Ливану и Йемену, необходимо попытаться наладить новые торговые маршруты, а также перенять опыт Египта, который стремится расширить поля для посева пшеницы с 250 тысяч гектаров до двух миллионов к 2024 году. По мнению эксперта, в вопросе рационального использования ограниченных водных ресурсов надо последовать примеру ОАЭ.

lauras_eye/flickr.com

Находящийся в Эрбиле Ближневосточный исследовательский институт (MERI) уже высказал опасение, что ситуация может привести к серьёзному продовольственному и политическому кризису в целом ряде арабских стран. В случае если кризис затянется и проблемы с поставками не будут решены, арабские страны могут ждать новых волн демонстраций и нарастающей политической и социальной нестабильности. В попытках сохранить зерновые, мучные и бобовые изделия Египет уже объявил, что приостанавливает их экспорт из страны на срок длиной три месяца.

NEWS.ru связался с египетским журналистом и арабистом Рами Эль-Кальюби для того, чтобы узнать, действительно ли продовольственный кризис может дестабилизировать обстановку в стране.

Нынешний кризис, по моей оценке, не угрожает социальным взрывом, так как в Египте очень развита система дотаций на хлеб. Цена на хлеб не менялась уже больше 30 лет и составляет меньше одного цента. При этом наблюдается повышение цен в пекарнях, не субсидируемых государством. Причина роста цен в том, что стоимость муки на египетском рынке выросла до $700 за тонну. Но клиенты пекарен, в которых дорожает хлеб, в основном принадлежат к среднему классу, который вряд ли пойдёт на голодный бунт, — считает Эль-Кальюби.

Китайский рис для китайских мисок

Тем временем власти Китая заявили, что не могут доверить продовольственную безопасность КНР международным рынкам. Выступая 6 марта на сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «миски китайского народа должны быть наполнены китайским рисом».

«Бдительность в области продовольственной безопасности не должна ослабевать, мы не должны думать, что продовольствие перестаёт быть проблемой после индустриализации, и мы не можем рассчитывать на международные поставки для решения этой проблемы», — отметил лидер КНР.