Талибы закрыли доступ к аэропорту Кабула для местных жителей

Представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что афганских граждан больше не допустят в аэропорт Кабула. Об этом сообщила BBC.

Муджахид сказал на пресс-конференции, что афганцы должны вернуться домой и им гарантируют безопасность. По его словам, решение связано с тем, что в аэропорту творится хаос.

Мы просим американцев. Не призывайте афганцев уезжать... Нам нужен их талант, — сказал он.

Он добавил, что в стране снова работают СМИ, больницы, школы, университеты и местные органы власти.

Ранее «Талибан» потребовал прекратить эвакуацию граждан из аэропорта Кабула и вывести иностранные войска из страны к установленному сроку — 31 августа.

В ООН заявили о массовых казнях талибами гражданских лиц и не участвующих в боевых действиях военных. Помимо этого, в ООН сообщили о регулярном получении достоверных отчётов, в которых доказано, что талибы призывают детей к участию в боевых действиях.

Также стало известно о том, что приход к власти радикалов сделал с жизнью афганских женщин.