Талибы захотели поддерживать политические отношения с Россией

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) считают необходимыми визиты нового министра иностранных дел, назначенного талибами, правительства Афганистана Амира Хана Мутаки в Россию, Китай и Иран, но при этом проработка таких планов должна вестись совместно с этими государствами. Об этом заявил представитель талибов Сухейль Шахин. Его слова приводит РИА Новости.

Визиты планируются, но когда они должны состояться, предстоит решить на двустороннем уровне, — сказал Шахин.

Ранее в «Талибане» заявили о готовности возобновления авиасообщения с Россией и Турцией. Рейсы в Афганистан были остановлены после того, как талибы пришли к власти в стране.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.