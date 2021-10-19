Талибы прилетели в Москву

Представители боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) прилетели на переговоры в Москву. Они приземлились в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На кадрах видно, как представители талибов сели в четыре автомобиля. В сопровождении экипажей полиции они покинули стоянку московского аэропорта.
Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» примут участие в заседании московского формата по Афганистану, которое пройдёт 20 октября. Талибы планируют провести переговоры с представителями разных стран по вопросам, представляющим взаимный интерес.
16 августа «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.