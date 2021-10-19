Талибы прилетели в Москву

Читайте нас в Google Новости

Представители боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) прилетели на переговоры в Москву. Они приземлились в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как представители талибов сели в четыре автомобиля. В сопровождении экипажей полиции они покинули стоянку московского аэропорта.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» примут участие в заседании московского формата по Афганистану, которое пройдёт 20 октября. Талибы планируют провести переговоры с представителями разных стран по вопросам, представляющим взаимный интерес.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.