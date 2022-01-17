Такие люди, и без охраны: Гарри и Меган судятся с Королевой за безопасность

В Великобритании впервые в истории возник открытый конфликт между представителем монархии и правительством Её Величества. Трения возникли из-за того, что младший сын наследного принца Чарльза и погибшей в 1997 году принцессы Дианы (и внук королевы Елизаветы II), принц Гарри, оказался в положении де-факто изгнанника после того, как правительство Соединенного Королевства решило лишить его привычной привилегии — оплаты охраны во время пребывания в стране. Особую проблему для члена семьи Виндзоров создаёт то, что принцу запрещено оплачивать полицейский эскорт даже из личных средств. Сейчас герцог Сассекский вынужден подать в суд на правительство, требуя пересмотреть это решение, поскольку жить совсем без охраны он не может несмотря на то, что сам же добровольно ранее отказался от королевских привилегий.

Судебный иск, который поступит в лондонский суд в понедельник, является явным показателем того, что жизнь в качестве частных граждан— о чем Гарри и его супруга Меган Маркл с помпой объявили ровно два года назад, оказалась не настолько устланной розами, как звездной паре, возможно, изначально казалось.

Одним из ожидаемых последствий решения «отречься от связей с престолом» для герцога и герцогини Саксесских стала утеря права на оплату своих расходов из налогов с подданных Короны. Из этих налогов оплачиваются в том числе расходы на личную безопасность членов монаршьего дома Виндзоров.

Гарри и Меган после этого оказались в юридической «мёртвой зоне», поскольку их готовность оплачивать себе охрану из собственного кармана также не нашла одобрения в британском Home Office (МBД). Решение судиться в правительством у принца окончательно созрело в сентябре 2021 года, и с тех пор его юристы готовили сегодняшний иск.

Принц Гарри и Меган Маркл Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

В заявлении, которое юристы принца выпустили накануне, специально подчеркивается, что несмотря на так называемый Megxit — принятое в январе 2020 года решение уйти на вольные хлеба, их доверитель остаётся достойным королевских привилегий, включая права на личную охрану.

Риски безопасности принц Гарри унаследовал с рождения и пожизненно как шестой в очереди на трон. Он отслужил в Афганистане, а его семья является объектом постоянных угроз со стороны неонацистов и экстремистов. Хотя его роль в институте монархии изменилась, его статус как члена королевской семьи остался неизменным. И поэтому все эти угрозы для него и его семьи никуда не исчезли,— говорится в заявлении.

Адвокаты принца Гарри подчеркивают, что пока это вопрос не будет решен, их клиент не сможет появляться на Британских островах.

Со стороны британского правительства сразу же последовал ответ, смысл которого состоит в том, что раскрывать детали спорного вопроса там не собираются.

Британская система обеспечения безопасности тщательно выверена и пропорциональна. Нашей долговременной политикой является не раскрывать ее подробностей, дабы не подвергать опасности заинтересованных лиц и целостность самой системы, — говорится в комментарии.

Принц с супругой сразу после отъезда из Великобритании сперва в Канаду, а затем на родину Меган, в США, наняли команду охранников, оплачивая её работу из собствнных средств. В Северной Америке это ни у кого не вызывало никаких возражений. Однако учитывая, что работа этой команды связана с ношением оружия, доступом к секретной информации и прочими чувствительными вопросами, МВД Великобритании воспротивилось тому, чтобы американские охранники сопровождали Гарри и Меган во время их визитов в Альбион.

Принц Гарри и Меган Маркл Paul Marriott/Global Look Press

Такие визиты, объясняют представители семьи, те намерены совершать регулярно, чтобы дети Гарри и Меган (которых сейчас двое, Арчи и Лилибет) не теряли эмоциональную связь с «исторической родиной» и могли видеться со своими родственниками по отцовской линии.

При этом со стороны Меган особого стремления посещать родину мужа не изъявляла, а ввиду объявленного решения двигаться начиная с нового года каждый своим путем, такие визиты сделаются для нее еще менее актуальными. Официально мотивом такого «восстановления независимости» объявлено желание пары оптимизировать семейные расходы, а также стремление Меркл выйти из политической тени своего супруга. В частности, Меган собирается заняться деятельностью по беспроигрышной сегодня на Западе тематике защиты прав сексуальных меньшинств.

Это никак не помешало Меган публично возмущаться тем, что британские власти оставили её семью без охраны во время визитов в Соединенное Королевство.

Хорошо, моя и моего мужа безопасность—для вас не приоритет, я с этим смирилась. Но нам поступают угрозы убийства. Нам угрожают расисты. Я прошу дать нам ощущение безопасности и не объявлять на весь мир, где мы находимся, когда мы совершенно беззащитные. А мне отвечают, что это невозможно, — жаловалась она в марте 2021 года в телепрограмме Опры Уинфри.

Масла в огонь подлил опубликованный в ноябре 2021 года доклад , из которого следует, что ряд британских журналистов, аккредитованных при королевском дворе, сливал внутреннюю информацию в сетевые ресурсы, созданные с единственной целью показывать жизнь Гарри и Меган в негативных тонах. По этим данным , 70% сообщений, агрессивных в отношении принца и его семьи, приходится на 83 аккаунта в Twitter. Аналитики насчитали всего 114 тысяч твитов такого содержания.

Меган Маркл и Принц Гарри Paul Marriott/Global Look Press

Британские власти ставят принца Гарри в ситуацию между двух огней преднамеренно, поскольку королева Елизавета II таит глубокую обиду на внука, а еще более — на его жену, сказал NEWS.ru эксперт по Великобритании Олег Охошин.

Принцу Гарри таким тонким способом просто не дают въехать в Великобританию. С одной стороны, ему не предоставляют государственную охрану, так как он потерял статус, позволявший на это рассчитывать. С другой, ему не разрешают привезти с собой телохранителей из США, ссылаясь на то, что это поставит под угрозу какие-то аспекты национальной безопасности. Принцу в самом деле не остается ничего иного, кроме как судиться с правительством своей бабушки. Олег Охошин Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН

По мнению Охошина, нежелание Home Office разрешить принцу самостоятельно нанимать себе охрану объяснимо с точки зрения этого министерства, и считать его отказ какой-то местью было бы неправильно.

Находясь круглосуточно рядом с членом королевской семьи, его телохранители неизбежно будут посвящены во все подробности жизни этой семьи, они будут в курсе информации, которая может представлять государственную тайну. И нет никакой гарантии, что какие-то страны могут внедрить в состав телохранителей своего шпиона именно с такой целью, — резюмирует эксперт.

Гарри один раз уже остался без охраны, на которую рассчитывал, когда он посетил благотворительное мероприятие в Британии в июле 2021 года. Узнал он о своей «беззащитности» уже по факту. Никаких неприятностей в тот раз это ему не принесло, уехал он с мероприятия живым и здоровым. Однако желания повторять подобный «подвиг» у принца явно не возникает, судя по тому, что он решил отсуживать своё право на телохранителей.

Особую несправедливость такого положения принц Гарри ощущает еще и потому, что в Британии все высокопоставленные политики и чиновники обладают правом на охрану не только на время пребывания в должности, но и после ухода с поста. Это право они приобретают пожизненно, и услуги охранников оплачиваются из бюджета.