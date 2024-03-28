Тайванец устроил стрельбу в здании министерства CNA: тайванец устроил стрельбу в Министерстве цифрового развития

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженный мужчина ворвался в здание Министерства цифрового развития Тайваня и устроил стрельбу в холле, сообщает CNA. 50-летний злоумышленник пытался подняться на верхние этажи к кабинетам, но охрана смогла его остановить. Пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что от выстрелов повреждено стекло на входе. Мужчину задержали, у него изъяли длинноствольное и короткоствольное оружие. Известно, что стрелка уже допрашивают, а полицейские оцепили здание.

Накануне в Сети появилось видео стрельбы на шиномонтаже у торгового комплекса «Академ-парк» в Санкт-Петербурге. По данным регионального управления МВД, мужчина оказался недоволен счетом за оказанные услуги и схватился за пистолет. По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет.

До этого жительница Владивостока открыла огонь из окна жилой многоэтажки на Некрасовской улице из травматического пистолета. Отмечается, что инцидент произошел сразу после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» и очень напугал местных жителей. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность россиянки и обстоятельства произошедшего.

Также инцидент со стрельбой произошел в селе Каменка Новосибирской области. Прибывшие на место сотрудники полиции нарушителей не обнаружили. Однако правоохранители нашли следы и гильзы от, предположительно, травматического пистолета.