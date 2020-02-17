https://static.news.ru/photo/2812af6c-5199-11ea-9f8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Skanda Gautam/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число детей, чей рост значительно ниже нормы из-за недоедания, составляет 176 миллионов человек. Основная их доля приходится на страны Азии. Однако 17 лет назад таких случаев в мире фиксировалось на 10% больше.

Данные об этом содержатся в отчёте экспертов Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в журнале Nature. В соответствии с нормами ВОЗ, диагноз «задержка роста» ставится детям, чей рост значительно меньше, чем у 95% сверстников из благополучных семей, которые не страдают от голода или других проблем, потенциально способных замедлить их развитие. Подобные проблемы чаще всего не только ведут к нарушениям физического, но и умственного развития.

В настоящее время на долю голода приходится почти половина (45%) смертей детей в возрасте до пяти лет. В общей сложности из-за недостатка пищи умирает около 3,1 миллиона детей по всему миру.

Ранее ВОЗ ставила задачу уменьшить уровень низкорослости и дистрофии на 40% и 5% к 2025 году. Однако, вероятно, выполнить её в указанные сроки не удастся, отмечают исследователи.

Ранее ООН выпустила доклад о том, что мировой голод на протяжении последних трёх лет продолжает расти, писал NEWS.ru. Авторы документа отмечают, что улучшений в сфере продовольственной безопасности пока нет и что к 2030 году искоренение голода, как было задумано, едва ли осуществимо. За три года количество голодающих увеличилось на 10 млн человек. В организации призвали активизировать «действия по борьбе с этими тревожными тенденциями». В ООН считают, что они должны быть не только более масштабными, но и перейти в плоскость «межсекторального сотрудничества».