«Свято место пусто не бывает»: Путин об ушедших из России компаниях

Отечественные предприятия общественного питания смогут заменить покинувшие российский рынок иностранные компании, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он также отметил, что после ухода из страны зарубежных брендов российские дизайнеры займут освободившуюся нишу.

Если с российского рынка кто-то уходит, то свято место пусто не бывает. Хотелось бы, чтобы отечественные производители заняли его. Нужно добавить с точки зрения технологий и материалов, а талантливых людей в РФ очень много. У нас огромные возможности​, — сказал глава государства.

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» 14 марта заявила о закрытии кафе и ресторанов в России в связи с ситуацией на Украине. Согласно заявлению компании, она не может гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента и высокие стандарты качества. При этом фирма обязалась выплачивать заработную плату сотрудникам и тем, кто работает на предприятиях поставщиков: их насчитывается около 62 тысяч и 100 тысяч соответственно.

Также в связи с событиями на Украине приостановила продажи на территории РФ крупная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России сообщили компании Nike, Adidas, Puma и многие другие.

Испанский ретейлер одежды и обуви Inditex Group откроет свои магазины в России, когда это будет возможным. Ему принадлежат такие бренды, как Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho.

Сеть ресторанов здорового питания «Грядка» в будущем заменит «Макдоналдс», заявил владелец сети Дмитрий Романов. Он рассказал, что «Грядка» работает в регионах 11 лет, у неё 14 ресторанов по России. Сейчас планируется за полтора месяца открыть восемь точек в Москве и 10 в Московской области.