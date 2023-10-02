Суд ООН назвал сроки решения по иску Украины о геноциде Суд ООН может вынести вердикт по иску Украины против РФ в течение шести месяцев

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Международный суд ООН в Гааге может принять решение по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в течение шести месяцев, сообщили РИА Новости в инстанции. Киев подал иск после начала СВО, на слушаниях 18–27 сентября 2023 года были рассмотрены возражения Москвы.

Мы не можем сообщить, когда конкретно можно ожидать принятия решения. Однако в среднем решения суда выносятся в течение шести месяцев после завершения публичных слушаний, — сообщил представитель суда ООН.

Российская сторона призвала признать иск неприемлемым и вынести решение, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения дела.

В марте 2022 года суд ООН призвал Россию приостановить СВО, а также призвал обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут помешать процессу. В октябре 2022-го Россия выдвинула возражения против юрисдикции суда, разбирательство по существу было приостановлено. В июне 2023-го к иску против РФ разрешили присоединиться более чем 30 государствам.

Украина подала иск 26 февраля 2022 года, президент страны Владимир Зеленский сообщал, что целью является привлечение России к ответственности за искажение понятия геноцида при объявлении целей специальной военной операции. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении геноцида. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что иск основан на «извращенной логике», и обвинял Запад в злоупотреблении нормами международного правосудия.