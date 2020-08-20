Су-30СМ поднимался на перехват двух самолётов НАТО над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/7e9bf06c-e2f5-11ea-a449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Национальном центре управления обороной сообщили, что российский истребитель Су-30СМ поднимался на перехват двух самолётов-разведчиков Atlantique-2 ВМС Франции и R.1 Sentinel ВВС Великобритании над Чёрным морем.

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над нейтральными водами Чёрного моря две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, — отметили в центре.

Кроме того, эксперты отметили, что после разворота иностранных самолётов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, передаёт ТАСС.

19 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над Балтийским морем была обнаружена приближающаяся к российской границе воздушная цель. После разворота американского самолёта российский истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Как ранее писал NEWS.ru, Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании заявили о перехвате в небе над Балтийским морем российского самолёта радиоэлектронной разведки Ил-20. Для британцев, заступивших на боевое дежурство в Литве 1 мая, это оказался первый перехват.