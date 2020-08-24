Стюардесса удивила пользователей Сети рабочей позой

Стюардесса разместила в соцсети фотографию с задранными ногами в салоне самолёта, чем удивила своих подписчиков. На снимке женщина сидит в кресле бизнес-класса в медицинской маске, закинув ноги на перегородку.
Бортпроводница, которая ведёт свой Instagram под ником jackieflygirl,
Всех обнимаю и будьте осторожны, — говорится в сообщении стюардессы.
Кто-то из её подписчиков возмутился снимком бортпроводницы, отметив, что показывать ноги позорно. Однако большинство подписчиков Джеки восхитились её фигурой: «У тебя великолепные ноги», «Симпатичные ноги, сеньора», «Красивые ножки в колготках».
Ранее NEWS.ru сообщал, что бортпроводница вспомнила неприятные ситуации, которые чаще всего создают пассажиры. По её словам, главными проблемами являются курение и воровство, поскольку украсть пытаются всегда и везде. Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убелённую сединами, после каждого полёта не хватает пледов, указала бортпроводница.
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