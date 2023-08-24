«Строго запрещены»: в ООН отреагировали на удары ВСУ по городам России В ООН назвали неоправданными удары ВСУ по городам России

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Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

ООН крайне обеспокоена артиллерийскими ударами ВСУ по российским городам, а также налетами украинских дронов на гражданскую инфраструктуру РФ, сообщила заместитель генерального секретаря организации Розмари Дикарло. По ее словам, которые приводит ТАСС, такие действия организация считает неоправданными.

Атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили, являются неоправданными и строго запрещены международным правом, — сказала Дикарло.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити». Позднее стало известно, что средствами ПВО был сбит дрон-камикадзе «Бобер».

Кроме того, вечером 23 августа ВС РФ пресекли еще одну попытку Вооруженных сил Украины осуществить террористический акт на территории России. Как отметили в Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.