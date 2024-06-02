Сторонник Украины выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ирана Экс-президент Ирана Ахмадинежад выдвинул свою кандидатуру на новых выборах

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Махмуд Ахмадинежад

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, занимавший должность в 2005–2013 годах, зарегистрировался для участия во внеочередных президентских выборах, передает телеканал IRIB. Политик считает своим приоритетом «комплексную борьбу с бедностью и повышение показателей благосостояния» народа Исламской Республики. Отмечается, что Ахмадинежад известен своей поддержкой Украины.

Я уверен, что все проблемы страны можно решить при максимальном использовании национального потенциала, — заявил политик.

В свою очередь военкор Александр Коц напомнил, что в 2022 году Ахмадинежад обратился к народу Украины и президенту Владимиру Зеленскому со словами поддержки. Он подчеркнул, что жители Ирана «восхищаются упорством» украинцев. Кроме того, он говорил о существовании «сионистско-американского» заговора против Ирана, к которому примкнула Россия, отметил Коц.

Ранее стало известно, что некая Зохре Элахиян стала первой иранкой, подавшей документы для участия в выборах президента страны и зарегистрированной в качестве кандидата. Еще трем женщинам было отказано, поскольку они не соответствовали необходимым критериям.