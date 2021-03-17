Старина Байден снова лажанулся

Казалось бы, манера общения Байдена с журналистами давно уже никого не удивляет. Он то забудет имя своего министра обороны, то пишущую братию вообще от него отрежут, погасив телевизионную картинку, чтобы акулы пера не позволили бы себе чего-нибудь дерзкого. Но тут он просто превзошел сам себя, отвечая на вопросы журналиста Стефанопулоса. И когда тот поинтересовался, считает ли Байден убийцей Владимира Путина, президент США немного помямлил – ммм, а потом кивнул: «Да».

Оговоримся, никто ещё не видел всего интервью в подробностях. Не исключено, что «кивок» как-то вырван из контекста. Но уже сообщения Би-би-си хватает для того, чтобы понять, что в запале Байден перешёл грань, которая была табу даже в самые напряжённые моменты холодной войны. Даже тогда никто не позволял личных атак против коллег из противоположных лагерей и не опускался до базарных обвинений. Даже столь напоминающий Байдена Рональд Рейган, который и на переговорах не способен был обойтись без суфлёров, мог назвать СССР «империей зла», но никогда не выдавал характеристик Юрию Андропову или Михаилу Горбачёву.

Мы помним, как не самый просвещённый глава Соединённых Штатов Джордж Буш — младший после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что он посмотрел тому в глаза и «нашёл его очень открытым и заслуживающим доверия». «Я увидел его душу», — заключил тогда Буш. Потом по-разному трактовали его слова. Но главное заключалось в том, что Буш мог спокойно посмотреть в глаза своему собеседнику.

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А что теперь делать Байдену? Как ему посмотреть в глаза Путину, например, на очередной встрече «большой двадцатки». Избегать любого, даже случайного пересечения. И на финальной фотографии сделать всё возможное, чтобы между ними были лидеры НАТО? Так сказать, от греха. Словом, может своей репликой Байден и набрал очки в среде отмороженных штатовских русофобов, но создал очень неприятный дипломатический прецедент и для своих союзников, которым как-то придётся на такую реплику реагировать. И все последующие заверения, сделанные в том же интервью, что он будет искать взаимовыгодные пути сотрудничества с Москвой и что в её отношении США могут идти вперёд, а могут и «жвачку жевать», то бишь тянуть время, держать паузу, ситуацию не оздоравливают. Особенно на фоне обещаний новых антироссийских санкций.

Понятно, что никто войну по такому поводу не начнёт и Договор СНВ-3 не разорвёт. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже назвал выпад Байдена истерикой от бессилия. Видимо, в таких терминах в Москве и будут трактовать реплику президента-ветерана. Во всяком случае, теперь и просто позвонить Путину для Байдена будет весьма проблематично, если, конечно, он не захочет извиниться.