Украинский олигарх Игорь Коломойский расстроил отношения президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука. Крупному бизнесмену не понравилось, что глава кабмина начал снимать с постов в энергокомпаниях доверенных лиц Коломойского.
При этом Зеленский не стал защищать свой кабмин. Гончарук 28 февраля подал повторное прошение об отставке,
Ранее NEWS.ru сообщал, что миллионер и экс-министр Сергей Тигипко нужен украинскому президенту для поддержания рейтинга. Так считает политолог Ростислав Ищенко. В случае назначения Тигипко на должность премьер-министра Украины он временно продлит лояльность общества к Владимиру Зеленскому. Поэтому если он и займёт место нынешнего премьера Алексея Гончарука, то это вряд ли будет надолго.
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