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Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower через Гибралтарский пролив вошла в Средиземное море. На его борту находятся 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

Авианосец сопровождают два ракетных крейсера и три эсминца, сообщает «Интерфакс». Издание отмечает, что группировка направляется в район Персидского залива. Она должна сменить ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, но...