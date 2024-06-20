Стало известно, почему больная раком Кейт Миддлтон тайно покинула Британию Life&Style: Кейт Миддлтон проходит лечение от рака в США

Фото: Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон тайно уехала из Великобритании в США для прохождения лечения от онкологии, пишет издание Life&Style. По данным источника, несколько очевидцев видели 42-летнюю принцессу Уэльскую в июне в отеле St. Regis в Техасе, после чего появились сообщения, что она посещала онкологический центр доктора медицинских наук Андерсона Техасского университета. Таблоид также сообщает, что Миддлтон видели гуляющей по парку возле медучреждения с ее личным охранником.

Есть множество свидетелей, которые утверждают, что видели ее в Техасе. Ее заметили гуляющей и смеющейся со своим телохранителем на тропинке рядом с больницей MD Anderson. Заведение называют лучшим онкологическим центром в мире, специализирующимся на самых смертоносных формах рака молочной железы и яичников, а также легких и предстательной железы, меланоме и лейкемии, — пишет издание.

Источник сообщает, что Миддлтон не хочет афишировать, что проходит лечение за пределами Великобритании, чтобы не навредить имиджу страны. Это может навести простых британцев на мысль, что уход, который они получают в местных больницах, недостаточно хорош для принцессы, которая может позволить себе врачей получше, отмечает таблоид.

Ранее в Сети появилась версия о том, что Миддлтон может симулировать онкологию. Теория набрала популярность после того, как она вместе с принцем Уильямом посетила ежегодный парад Trooping the Colour. Фотографии улыбающейся Кейт Миддлтон в шляпе и платье, без явных признаков выпадения волос из-за химиотерапии и выглядящей точно так же, как в декабре прошлого года, стали для некоторых людей свидетельством обмана.

Они обвинили 42-летнюю Кейт в попытке скрыть нечто иное за фасадом лечения от рака. Ряд аккаунтов стали утверждать, что принцесса врет о химиотерапии, потому что хочет скрыть пластическую операцию по подтяжке лица.

В доказательство пользователи выкладывают старые и новые фото Кейт Миддлтон, сравнивая количество морщин и качество кожи. Утверждается, что большинство аккаунтов, которые накинулись с критикой на Кейт Миддлтон, принадлежат фанатам принца Гарри и Меган Маркл.