Названо условие встречи Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести встречу со своим российской коллегой Владимиром Путиным, но с тем условием, что на этой встрече будет затронут вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными. Об этом в эфире телеканала «Дом» сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчёт этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет, — рассказал Никифоров.

По его словам, против такой встречи выступает именно Москва, которая не намерена выносить на повестку этих переговоров вопрос Крыма. В таком случае, отметил он, смысла в переговорах нет.

Ранее стало известно, что представители офиса президента Украины Владимира Зеленского начали контактировать с российской стороной по поводу встречи лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.