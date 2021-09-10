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Названо условие встречи Зеленского и Путина

16:17, 12 сентября 2021
Названо условие встречи Зеленского и Путина
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести встречу со своим российской коллегой Владимиром Путиным, но с тем условием, что на этой встрече будет затронут вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными. Об этом в эфире телеканала «Дом» сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчёт этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет,рассказал Никифоров.

По его словам, против такой встречи выступает именно Москва, которая не намерена выносить на повестку этих переговоров вопрос Крыма. В таком случае, отметил он, смысла в переговорах нет.

Ранее стало известно, что представители офиса президента Украины Владимира Зеленского начали контактировать с российской стороной по поводу встречи лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. 

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