Стало известно о тайном увлечении Ким Чен Ына

Британские журналисты рассказали о тайном увлечении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во время его длительного отсутствия в публичном пространстве. Политик, как отмечается, изучал концепции новых туристических направлений и начал разрабатывать дизайн бутылок, грузовых автомобилей, школьной формы, а также логотипы компаний. Об этом написали в The Times.

Жуналисты выяснили это по новым снимкам Ким Чен Ына, на которых он запечатлён с блокнотом в руках на выставке промышленного дизайна в Пхеньяне. В ней принимали участие художники Северной Кореи, которые представили общественности собственные разнообразные дизайн-проекты. По анализу авторов материала, лидер страны провёл как минимум 25 дней за изучением 110 работ участников.

Ранее стало известно, что в КНДР запретили обсуждать внешность похудевшего Ким Чен Ына. Однако несмотря на запрет, разговоры об ухудшении состояния здоровья лидера страны не утихают. Официально изменение внешнего вида северокорейского политика объяснено «нагромождением государственных дел».

В западных СМИ регулярно поднимаются темы состояния здоровья 39-летнего политика, особенно когда он перестаёт появляться на публике. Так, в апреле прошлого года Ким Чен Ын внезапно пропустил день рождения своего деда Ким Ир Сена, хотя это является национальным праздником в КНДР. После этого появилась информация, что мужчина находится в тяжёлом состоянии после операции на сердце, но в итоге эти данные не подтвердились.