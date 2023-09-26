Стало известно о мощном оружии ВС РФ, уничтожающем лучшие западные танки MWM: ВС РФ ракетой «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки

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Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

Используя противотанковую управляемую ракету «Корнет», ВС РФ уничтожают лучшие западные танки, сообщает Military Watch Magazine. Так, в результате применения такой ракеты ВСУ потеряли много танков Leopard разных модификаций в начале контрнаступления в июне.

Эта ракета способна уничтожать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной броней. <...> Танки Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли значительные потери на Украине с начала наступления украинских войск на российские позиции в начале июня, — утверждают журналисты.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт и полевой склад боеприпасов украинских войск на Южно-Донецком направлении. Кроме этого, пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного.

Также расчетом самоходной артиллерийской установки «Малка» поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в Новомихайловке, Константиновке и Зеленом Поле. Российская авиация нанесла удары по живой силе и технике ВСУ.

До этого российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ с вертолетов Ка-52 и Ми-28 на Запорожском направлении в зоне СВО. Украина перебрасывала около 30 бойцов в одну из лесополос, в результате атаки они погибли.