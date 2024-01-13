Стало известно о «беспрецедентных закупках» Европой российской нефти The Independent: Европа продолжает покупать российскую нефть через Индию

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Страны Европы продолжают закупать нефть у России, пишет The Independent. По информации издания, они делают это не напрямую, а через Индию. При этом объемы закупок являются беспрецедентными. В публикации уточняется, что импорт нефти из Индии достиг рекордного уровня, а поставки сырого топлива в страну увеличились более чем в два раза.

Потребители в Европе, вероятно, получили беспрецедентные объемы бензина, дизельного топлива, керосина и других нефтепродуктов, которые поступают из России через Индию несмотря на санкции <...>. Индия при этом не скрывала своей готовности покупать российскую нефть, в то же время стремясь к более тесному оборонному и торговому партнерству с западными странами, — говорится в материале.

Аналитик Мэтт Смит объяснил, что Индии удалось купить нефть по низкой цене, переработать ее на своих заводах и продать за полную стоимость. Эксперт также считает, что сложившаяся ситуация говорит о несостоятельности западных санкций.

Ранее экономист Марсель Салихов увидел выгоду для нефтегазового сектора России из-за конфликта в Йемене. По его словам, произошедшее рискует вызвать рост стоимости энергоресурсов. При этом эксперт отметил, что резкий взлет цен маловероятен.