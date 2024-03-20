Стало известно, где больше всего жалуются на сбои в работе Facebook Downdetector: больше всего проблем с Facebook и Instagram в США и Великобритании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В работе социальных сетей Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена) наблюдаются серьезные сбои, информирует аналитический сайт Downdetector. По данным ресурса, больше всего жалоб поступает из США и Великобритании.

Из данных портала следует, что сбои начали фиксировать примерно в 17:30, наибольшее количество сообщений о проблемах поступает от пользователей из США, Великобритании, а также из других стран Европы. При этом нарушена работа и соцсети Facebook Messenger (деятельность в РФ запрещена).

Уточняется, что у пользователей Facebook появились трудности с авторизацией, также некоторые сообщают о проблемах в работе веб-сайта. Юзеры Instagram чаще всего жалуются на неполадки при присоединении к серверу и неправильное отображение ленты новостей.

Ранее, 18 марта, пользователи «МегаФон» сообщили о массовом сбое в работе оператора связи. Большинство клиентов сигнализировали о проблемах с «МегаФоном» в Москве, на которую приходится 24% от общего количества жалоб. В Петербурге с неполадками столкнулись 17% абонентов.

До этого стало известно о масштабном техническом сбое в работе системы «Макдоналдс» сразу в нескольких странах. Сообщалось, что проблемы наблюдались в ресторанах быстрого питания в Японии, Китае, Гонконге, Австралии.