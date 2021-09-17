Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика

Израильская разведка МОССАД использовала новейшее компьютеризированное снайперское устройство, которое было оснащено искусственным интеллектом, для убийства иранского физика ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает The New York Times. В механизме была установлена система видеонаблюдения, которая работала через спутник. Он был способен делать до 600 выстрелов.

Отмечается , что такой роботизированный пулемёт может раз и навсегда изменить мир шпионажа. Для убийства Фахризаде МОССАД использовал специальную модель пулемёта FN MAG бельгийского производства. Его втайне завезли в Иран, после чего собрали и установили на пикап.

К операции, которая длилась менее минуты, подготовились тщательно. Автомобили оснастили камерами и заминировали, чтобы уничтожить после атаки сразу все улики. Перед началом убийцы убедились, что в машине находится именно Фахризаде, а не члены его семьи.

Ранее сообщалось, что иранский политолог Али Акбар Раефипур назвал убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде государственным терроризмом, направленным против развития ядерной науки и технологий в Иране. Стратегический ответ на него является естественным и неотъемлемым правом Тегерана. По мнению эксперта, за убийством Фахризаде могут стоять США и Израиль.