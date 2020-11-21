Стала известна реакция зарубежных СМИ на речь Путина на саммите G20

https://static.news.ru/photo/69cbb06c-2c76-11eb-b957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Endig/ZB/Global Look Press

Владимир Путин выступил на саммите G20 с несколькими важными заявлениями. Они касались ситуации с пандемией коронавируса.

На выступление российского лидера тут же отреагировали иностранные СМИ. Особое внимание издания уделили заявлению о том, что Россия готова поделиться вакциной от коронавируса с нуждающимися в этом странами.

Агентство Reuters опубликовало материал с заголовком «Путин: Россия готова предоставить другим странам вакцину против коронавируса Sputnik V». Этой же темпе посвятил сюжеты арабский телеканал Al Arabia. Там также обратили внимание на сравнение Путиным пандемии коронавируса с эпохой Великой депрессии и на слова о том, что бедность и безработица являются главными мировыми рисками.

Другая арабская газета со штаб-квартирой в Лондоне Asharg Al-Awast отметила слова российского лидера о том, что эффективные и безопасные вакцины надо сделать доступными для всех. Газета обратила внимание на то, что Россия готовит к выпуску ещё две вакцины от коронавируса.

Международный канал платного телевидения в Индии WION акцентировал внимание на слова Путина о том, что формирование портфеля вакцин и обеспечение безопасности всего населения мира — общая цель стран G20.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые дозы вакцины от коронавируса, которая может появиться до конца 2020 года, следует отдать развивающимся странам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20).