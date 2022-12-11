Стало известно, когда корабль SpaceX с россиянином Федяевым стартует на МКС Корабль SpaceX Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС в середине февраля

Фото: SpaceX via CNP/Global Look Press

Космический корабль SpaceX Crew Dragon-6 отправится на Международную космическую станцию (МКС) в середине февраля, говорится на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). На борту корабля будет находиться российский космонавт Андрей Федяев. Он стартует из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде.

Помимо космонавта из России, в состав экипажа были включены американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и космонавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Точная дата их отправления на МКС не приводится.

Ранее глава NASA Билл Нельсон рассказал, что сотрудничество с Россией на МКС продолжается и остается на очень высоком профессиональном уровне, несмотря на ситуацию вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что на Земле начало военной операции на Украине «изменило все», в частности настроило против России Европу.

Говоря о дальнейших планах США по освоению космоса, глава NASA допустил с большой долей вероятности, что американцы выиграют «гонку с Китаем», который наравне со Штатами намерен отправить людей на Луну. По прогнозам Нельсона, в том случае, если лунная программа и коммерческий посадочный модуль окажутся успешными, американцы смогут попасть на спутник Земли в 2025-м или 2026 году.