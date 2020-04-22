США заявили о готовности помочь России в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0c2e61cc-8495-11ea-9c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Соединённые Штаты готовы при необходимости предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан.

Президент Трамп обозначил, что если есть медицинское оборудование или помощь, которую США может предоставить России, <...> это будет соответствовать нашей позиции по оказанию помощи по всему миру, — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, обе страны предоставляли друг другу гуманитарную помощь в прошлом и подтвердили готовность делать это в будущем.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия отправила в США самолёт с оборудованием и средствами защиты для борьбы с коронавирусом. А затем между государствами был заключён контракт о поставке американских комплектующих для производства в РФ аппаратов ИВЛ.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.