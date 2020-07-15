США ввели новые санкции против россиян

https://static.news.ru/photo/2f79b748-c6cc-11ea-a026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

Власти США ввели новые ограничительные меры в отношении нескольких граждан РФ и пяти российских компаний.

Информация об этом размещена на сайте Минфина США. Граждане, о которых идёт речь: Игорь Лавренков, Михаил Потелкин и Андрей Мандель. Все физические и юридические лица, попавшие под ограничения, связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Среди попавших под санкции юридических лиц оказались петербургская компания «М Инвест», суданская Meroe Gold Cо. Ltd, китайская Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгские Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company.

В Минфине объяснили новые санкции причастностью попавших под них людей и структур к вооружённому конфликту на востоке Украины и к вмешательству в американские выборы.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео пообещал, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» включат в санкционный список Госдепартамента. Речь идёт о документе, озаглавленном «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Как передавал NEWS.ru, эту позицию поддержали на Украине.