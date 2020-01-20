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Белый дом в ближайшие дни ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать. Это позволяет их детям автоматически получать американское гражданство.

Изменения будут внесены в положение о визах типа B, предназначенных для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями. Об этом сообщает Axios.

Экс главный юрисконсульт в визовом отделе Госдепа Джеффри Горски заявил изданию, что Белый дом вряд ли сможет решить проблему, поскольку конкретно под роды в США получают визы единицы. Рожать приезжают в основном те, кто уже имеет разрешительный документ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США стали чаще отказывать в визах российским студентам. Глава Торговой палаты США в России Алексис Родзянко поведал о том, что студенты из РФ стали чаще сталкиваться с невыдачей американских виз в учебных целях. По его словам, основной причиной является «сомнительное происхождение денег у родителей».