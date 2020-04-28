США рассказали, когда признают аннексию Израилем части Палестины

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Переломная точка мировой пандемии коронавирусной инфекции нового типа во многом зависит от ситуации в США, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По его словам, точка перегиба зависит от эпидемиологической ситуации, которая сложится за пределами Китая. В ключевой момент, подчеркнул Наньшань, необходимо будет смотреть за уровнем распространения коронавируса в США. Важным переменным...