США рассказали, когда признают аннексию Израилем части Палестины

Вашингтон согласен на аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан в обмен на обретение палестинцами государственности. Об этом заявил представитель Госдепа.
Мы готовы признать действия Израиля по распространению его суверенитета и законодательства на районы Западного берега реки Иордан, — цитирует источник газета Times of Israel.
Отмечается, что при этом Израиль должен пойти на переговоры с арабами для создания Палестины. Это необходимо в соответствии с принципами, заложенными планом ближневосточного урегулирования президента США Дональда Трампа.
Мирный план Трампа, отвергнутый палестинцами, дает Израилю «зеленый свет» на аннексию на оккупированном Западном берегу реки Иордан еврейских поселений
Ранее NEWS.ru писал о том, что план разрешения израильско-палестинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, поддержал британский премьер-министр Борис Джонсон. Арабские и израильские эксперты сообщили, что ситуация на Западном берегу реки Иордан усугубится, если Израиль начнёт аннексировать территории, на которых расположены его поселения, как предложено в трамповской «сделке века». Глава Палестины Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил, что страна «разрывает все отношения» с Соединёнными Штатами Америки.